Новый президент «Пармы»: клуб снова превратится в гиганта итальянского футбола

Новый президент «Пармы» китаец Цзян Лижан выразил мнение, что клуб в скором времени сможет вернуться на былой высокий уровень.

«Я не хочу революции в клубе, поскольку его идентичность должна остаться прежней. Будем работать над проектом вместе. «Парма» снова превратится в гиганта и вернёт свой законное место в итальянском футболе. Надеюсь, что скоро с командой и болельщиками отпразднуем выход в Серию А», — цитирует Лижана Football Italia.

В 2015 году «Парма» была официально признана банкротом. По этой причине клуб был вынужден выступать в Серии D вместо Серии В, в которую «крестоносцы» вылетели из высшего дивизиона по итогам сезона-2014/15. В 2016-м команда выиграла Серию D и вышла в Серию С, а в прошлом сезоне получила путёвку в более высокий дивизион. В нынешнем сезоне после 14 туров Серии В «Парма» располагается на пятом месте в турнирной таблице.