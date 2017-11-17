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Роналду: когда не забиваю, мама и другие дома спрашивают: «Что с тобой не так?»

Футбол

Нападающий сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду сообщил, что не боится соперничества с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, а также рассказал о реакции семьи на матчи, в которых он ушёл с поля без гола.

«Что касается активности «ПСЖ» на трансферном рынке, то я не боюсь этого клуба. «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов, и именно мы защищаем в этом сезоне свой титул. Второй год подряд. Это достойно уважения. Когда ранее «Реалу» нужно было быть готовым защитить свой титул, мы были к этому готовы.

Я не критикую людей, которые задают мне вопросы об отсутствии голов в моём исполнении в последних матчах. Что я нахожу действительно странным – когда этот же вопрос мне задают дома. Если я не забил, моя мама, сын, брат и сестра спросят: «Что с тобой не так?», — сказал Роналду в интервью L'Équipe.

В нынешнем сезоне Роналду забил только один гол после семи матчей в Примере. При этом на его счету шесть мячей в четырёх играх Лиги чемпионов.

Роналду: хочу семь детей и столько же «Золотых мячей»
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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Сборная Португалии — Футбол ФК ПСЖ ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду
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