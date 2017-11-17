Бердыев: судя по таблице, «Рубин» и «Арсенал» — равные команды

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в преддверии матча 17-го тура российской Премьер-Лиги с «Арсеналом», который состоится в Туле 18 ноября, ответил на вопрос, насколько команды сейчас равны.



«Судя по таблице, равные. Посмотрим», — заявил Бердыев, который также высказал мнение о том, насколько «Арсенал» изменился по сравнению с первым кругом.



«Команда изменилась, прежде всего, по менталитету, уверенности в себе, уверенности в контроле. В принципе, там собраны квалифицированные игроки, которые по разным причинам не были востребованы в других клубах, но если брать каждое имя, все они хорошего уровня», — цитирует Бердыева официальный сайт «Рубина».

«Арсенал» располагается на седьмой строчке в таблице, опережая идущий на 10-м месте «Рубин» на четыре очка.

