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Пропустивший месяц из-за травмы Фалькао сможет сыграть с «Амьеном»

Футбол

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао вернулся к тренировочному процессу и будет включён в заявку на гостевую встречу с «Амьеном» в рамках 13-го тура французской Лиги 1. Об этом сообщает издание L`Equipe.

Колумбийский форвард монегасков полностью восстановился после травмы подколенного сухожилия, из-за которой он пропустил один месяц.

В текущем сезоне Фалькао принял участие в 9 матчах «Монако» в чемпионате Франции 1 и забил 9 голов.

Встреча «Амьена» и «Монако» состоится 17 ноября и начнётся в 22:45.

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Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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