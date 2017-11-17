Пропустивший месяц из-за травмы Фалькао сможет сыграть с «Амьеном»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао вернулся к тренировочному процессу и будет включён в заявку на гостевую встречу с «Амьеном» в рамках 13-го тура французской Лиги 1. Об этом сообщает издание L`Equipe.



Колумбийский форвард монегасков полностью восстановился после травмы подколенного сухожилия, из-за которой он пропустил один месяц.



В текущем сезоне Фалькао принял участие в 9 матчах «Монако» в чемпионате Франции 1 и забил 9 голов.



Встреча «Амьена» и «Монако» состоится 17 ноября и начнётся в 22:45.

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