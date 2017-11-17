Почеттино: в дерби «Тоттенхэма» и «Арсенала» фаворита нет

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями о т встречи с «Арсеналом» в рамках 12-го тура АПЛ



«Арсенал» — отличная команда, и, как по мне, в дерби нет фаворита. Этот матч многое значит как для наших болельщиков, так и для болельщиков команды соперников. Так было всегда, и это очень важно. При этом не так важно, на каком уровне вы подходите к дерби, ведь это всегда особенная игра, и случиться может всё, что угодно», — цитирует специалиста Sky Sports.



Лондонское дерби на поле «Эмирейтс» откроет программу 12-го тура АПЛ 18 ноября и начнётся в 15:30 мск.

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