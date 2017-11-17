Берлускони: Анчелотти — правильный выбор для сборной Италии

Бывший глава «Милана» Сильвио Берлускони назвал Карло Анчелотти наиболее подходящим кандидатом на должность нового главного тренера национальной команды Италии.



«Если Анчелотти станет новым тренером сборной, то этот выбор будет правильным. Сейчас итальянский футбол пребывает не в лучшем состоянии, думаю, что неудача в плей-офф квалификации чемпионата мира — это было не только болезненное событие, но и серьёзный удар по нашей стране.



То, что Италия не будет представлена на турнире в России, очень разочаровывает. Мы должны вернуться в нужное русло, не игнорируя мельчайших деталей, и пригласить тренера с международным опытом», — цитирует Берлускони Porta a Porta.

СМИ: Федерация футбола Италии начала переговоры с Анчелотти