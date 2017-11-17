Ибрагимович: лежал в постели 12 часов в сутки, чувствуя себя парализованным

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович выразил намерение вернуться к играм манкунианского клуба в своей наилучшей форме, закончив реабилитационный курс. Возвращение форварда возможно до конца текущего года.



«Я настроен вернуться лучшим и буду сильнее, чем раньше. Это моя цель, и это случится. Других вариантов нет. Когда я решил что-то сделать, то ничто не сможет помешать. Я как-то сказал, что возьму на себя Швецию. За завтраком я уже прибрал Швецию к рукам. За ланчем взял на себя Европу, а за обедом захватил мир. Это был мой план. И это именно то, что произошло на самом деле.



Я помню период, когда передвигался на костылях и лежал в постели 12 часов в сутки, чувствуя себя парализованным. Это сложно, когда привык играть и тренироваться каждый день. Я такой человек, который всегда много тренируется. Тяжёлый труд всегда даёт вам что-то взамен, и в этом заключается моя философия», — подчеркнул Ибрагимович в эксклюзивном интервью Volvo Car Sverige.



Форвард получил травму связок колена в апреле в матче четвертьфинала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом» (2:1).

Моуринью: Ибрагимович вернётся на поле до конца 2017 года