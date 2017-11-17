Манчини: сборная Италии? Моя главная цель – выиграть чемпионат России

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал сообщения итальянских СМИ, называющих его одним из кандидатов на должность наставника сборной Италии. После непопадания итальянской национальной команды на ЧМ-2018 Джампьеро Вентура покинул пост главного тренера.

«Когда случаются столь громкие поражения, подобные новости в прессе нормальное явление. Все сетуют на прежнего тренера, потом его отправляют в отставку и тут же начинают оглашать список кандидатов. Ничего удивительного, что я в него тоже попал. Там все люди с опытом работы и побед в чемпионатах разных стран. Но хочу вас заверить, что я сейчас в «Зените» и моя главная цель – выиграть чемпионат России», — сказал Манчини.

Манчини также поделился мнением о чемпионате России: «Главное впечатление: хорошо играют молодые российские футболисты. Мне кажется, во многих командах Премьер-Лиги, в том числе, конечно, ведущих – «Спартаке», ЦСКА, «Локомотиве», – есть немало отечественных талантов, обладающих техникой. Но этим ребятам, по моему мнению, нужно несколько менять философию игры. Больше ходить в атаку. Как и командам в целом. Да, при этом возрастает риск пропустить. Но по мне, важнее больше забивать и выигрывать. Смолов, Миранчуки, Фернандес, многие другие – одарённые футболисты. Они должны атаковать и делать всё, чтобы их команды побеждали».

«Пошли все вон!» Истерика в итальянских СМИ Италия пролетела мимо ЧМ, местная пресса в трауре. Изучаем огненные заголовки – плюс избранное про Джампьеро Вентуру из «Твиттера».