Киммих: старался брать пример с Хави и Швайнштайгера

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих рассказал, кто для него в футболе является образцом для подражания. Он назвал бывшего полузащитника мюнхенцев Бастиана Швайнштайгера и экс-хавбека «Барселоны» Хави Эрнандеса.

«Я старался брать пример с Хави и Швайнштайгера. Мою первую футболку от профессионального футболиста я получил от бывшего игрока дортмундской «Боруссии» Росицки. На меня производила большое впечатление и игра Балакова», — цитирует Киммиха Bild.

На реплику о том, что его многие сравнивают с бывшим игроком сборной ФРГ и «Баварии» Лотаром Маттеусом, Киммих ответил: «Мне сейчас 22 года, и я не знаю, как выглядел молодой Маттеус в игре. Я ещё не родился, когда проходил чемпионат мира 1990 года».