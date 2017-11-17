Колобков: у ВАДА нет никаких сомнений в качестве допингового контроля на ЧМ-2018

Министр спорта России Павел Колобков рассказал, как будет осуществляться допинг-контроль во время чемпионата мира 2018 года в России. Напомним, совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).



«На этот вопрос достаточно чётко и недвусмысленно ответил президент ВАДА Крейг Риди. Во время футбольного турнира допинг-пробы будут брать иностранные инспекторы, а отвозить их будут в международные лаборатории, как это было во время чемпионата мира 2014 года и Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро. Никаких сомнений в качестве допингового контроля на первенстве планеты в России нет не только у нас, но и у ВАДА», — приводит слова Колобкова RT.