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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Колобков: у ВАДА нет никаких сомнений в качестве допингового контроля на ЧМ-2018

Футбол

Министр спорта России Павел Колобков рассказал, как будет осуществляться допинг-контроль во время чемпионата мира 2018 года в России. Напомним, совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«На этот вопрос достаточно чётко и недвусмысленно ответил президент ВАДА Крейг Риди. Во время футбольного турнира допинг-пробы будут брать иностранные инспекторы, а отвозить их будут в международные лаборатории, как это было во время чемпионата мира 2014 года и Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро. Никаких сомнений в качестве допингового контроля на первенстве планеты в России нет не только у нас, но и у ВАДА», — приводит слова Колобкова RT.

Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
Теги
Павел Колобков ВАДА Допинг ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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