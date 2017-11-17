Сауль: благодаря опыту в «Реале» теперь играю за «Атлетико»

22-летний полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес отметил, что получил очень ценный опыт в «Реале». В «Королевском клубе» Сауль выступал с 2006 по 2008 год.

«В «Реале» я имел не один негативный опыт, но думаю, что любой 11-летний ребёнок проходит через это. В те времена, о которых я говорю, люди начали говорить обо мне. Время, проведённое в «Реале», считаю для себя полезным. Ведь в результате этого я стал более зрелым и многое понял. Благодаря всему этому я теперь и играю за «Атлетико», — приводит слова Сауля Marca.