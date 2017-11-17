Элбер: думаю, в «Баварии» поняли, что Левандовскому нужна замена

Бывший нападающий «Баварии» Элбер считает, что команде нужен форвард, способный заменять Роберта Левандовского. Футболист сборной Польши уже неоднократно говорил о том, что, играя во всех матчах все 90 минут, ему приходится нелегко.

«Думаю, в «Баварии» извлекли уроки из прошлого и осознали, что Левандовскому нужна замена. В предыдущем сезоне Левандовски из-за травмы не вышел на поле в матче с «Реалом», и в клубе поняли, что необходима альтернатива. Ведь и сам Левандовски говорил на этот счёт. И если на трансферном рынке появится нападающий соответствующего уровня, «Бавария» приобретёт его. Но они не купят любого игрока атакующего плана, они возьмут именно центрфорварда. Это должен быть игрок, соответствующий уровню «Баварии», — цитирует Элбера интернет-портал Goal.