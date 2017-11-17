Ибсон: я провёл два счастливых года в России и хочу однажды вернуться

Бывший полузащитник «Спартака» Ибсон, в настоящее время выступающий за американский клуб «Миннесота Юнайтед», рассказал, понравилось ли ему выступать в РФПЛ и хочет ли он вернуться в Россию.



«Я провёл в России два года. Два счастливых года. Очень хочу однажды вернуться в страну, с которой у меня столько связано. Пока на новом стадионе „Спартака“ не бывал. Больше всего запомнились болельщики „Спартака“. Они с нами были всегда: и на домашних, и на выездных играх. Мне нравилось в огромной Москве. В ней можно затеряться, но сейчас на телефонах такие программы, что невелика беда.



Дома в Бразилии хранятся спартаковские футболки. А ещё мои родственники и друзья до сих пор ходят в майках «Спартака». Там разные – из РФПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы. На одних моё имя написано кириллицей, на других – латиницей», — рассказал 33-летний бразилец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



Полное интервью с Ибсоном читайте на «Чемпионате» в скором времени.

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