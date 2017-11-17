Морено: летом просил Коутиньо: «Братан, не уходи»

Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено рассказал, что минувшим летом уговаривал полузащитника мерсисайдцев Филиппе Коутиньо не переходить в «Барселону».



«Я просил его: «Братан, не уходи». Он мой друг и всегда будет им. Не знаю, что будет дальше. Но если бы всё зависело от меня, я бы хотел всю жизнь находиться рядом с ним и всегда наслаждаться его уникальной игрой. Для меня большая честь делить с ним раздевалку. Если бы решение принимал я, то не отпустил бы Филиппе.



Но я не вправе вмешиваться. Решение принимают «Ливерпуль», «Барселона» и Коутиньо. Он важная часть команды, и все, кто понимает футбол, осознают это. Если он уйдёт, это будет огромной потерей. Но у нас отличная команда, и мы не перестанем быть «Ливерпулем» в любом случае», – приводит слова Морено The Guardian.

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