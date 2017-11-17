Консейсау не прокомментировал слова С. Рамоса, назвавшего его кузеном Моуринью

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау не захотел комментировать слова защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса, сказанные в его адрес в связи с голкипером португальской команды Икером Касильясом. Бывший страж ворот «сливочных» в последних матчах потерял место в основном составе, и Рамос сказал, что складывается такое впечатление, что Консейсау – кузен Жозе Моуринью, возглавлявшего «Реал» с 2010 по 2013 год. Сам Консейсау обосновывал своё решение работой Касильяса на тренировках.

«О Рамосе мне есть что сказать, однако я молчу. Не стоит комментировать то, что говорят другие. Но я буду внимателен к комментариям насчёт Касильяса», — цитирует Консейсау Marca.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. В своём последнем сезоне у руля «сливочных» португальский специалист, возглавляющий ныне «Манчестер Юнайтед», конфликтовал со многими игроками команды. Когда Касильяс вернулся в строй после травмы руки, Моуринью посадил его на скамейку запасных, отдавая предпочтение Диего Лопесу.