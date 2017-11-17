100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Консейсау не прокомментировал слова С. Рамоса, назвавшего его кузеном Моуринью

Футбол

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау не захотел комментировать слова защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса, сказанные в его адрес в связи с голкипером португальской команды Икером Касильясом. Бывший страж ворот «сливочных» в последних матчах потерял место в основном составе, и Рамос сказал, что складывается такое впечатление, что Консейсау – кузен Жозе Моуринью, возглавлявшего «Реал» с 2010 по 2013 год. Сам Консейсау обосновывал своё решение работой Касильяса на тренировках.

«О Рамосе мне есть что сказать, однако я молчу. Не стоит комментировать то, что говорят другие. Но я буду внимателен к комментариям насчёт Касильяса», — цитирует Консейсау Marca.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. В своём последнем сезоне у руля «сливочных» португальский специалист, возглавляющий ныне «Манчестер Юнайтед», конфликтовал со многими игроками команды. Когда Касильяс вернулся в строй после травмы руки, Моуринью посадил его на скамейку запасных, отдавая предпочтение Диего Лопесу.

Каранка: Анчелотти подтвердил правоту Моуринью насчёт Касильяса
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ФК Порту ФК Реал Мадрид Жозе Моуринью Икер Касильяс Сержиу Консейсау Серхио Рамос
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент