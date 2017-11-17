Коке: Гризманн работает с полной отдачей и предан клубу

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке отметил, что нападающий команды Антуан Гризманн выкладывается на тренировках и матчах полностью. В последнее время дела у футболиста сборной Франции складываются не очень удачно: он сыграл в 9 матчах чемпионата Испании и отметился всего 2 голами.

«Я вижу, что Гризманн работает с полной отдачей и предан клубу. «Атлетико» хочет иметь в своём составе лучших, а кто не соответствует уровню, должен уйти. Он мог уйти по окончании предыдущего сезона, но остался, поскольку чувствует себя в «Атлетико» очень неплохо. Мы всегда говорим, что тот, кто не хочет играть в «Атлетико», пусть уходит», — цитирует Коке Marca.