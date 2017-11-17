Ибсон: был счастлив, когда узнал о долгожданном чемпионстве «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Ибсон, в настоящее время выступающий за американский клуб «Миннесота Юнайтед», поведал об эмоциях, которые испытал после того, как узнал о чемпионстве красно-белых.



«Я слежу за командой в социальных сетях. Подписан в „Инстаграме“ на Фернандо, его фотография сообщила о долгожданном титуле. Был счастлив, потому что переживаю за «Спартак». Сразу поздравил Фернандо. Мы немного знакомы, потому что играли друг против друга в Бразилии», — сказал Ибсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



Полное интервью с Ибсоном читайте на «Чемпионате» в скором времени.

Ибсон: в США невыход сборной на ЧМ-2018 не считают частью противостояния с РФ