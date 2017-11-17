УЕФА присудил женской сборной Дании техническое поражение в отборе к ЧМ-2019

Женской сборной Дании по футболу решением дисциплинарного комитета УЕФА присуждено техническое поражение в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2019 с командой Швеции.

Датчанки отказались проводить тот матч из-за разногласий со своей футбольной федерацией по финансовым вопросам. Датский футбольный союз принял решение по новой структуре организации не считать игроков женской национальной команды сотрудниками союза, что вызвало возмущение в стане команды.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, сборной Дании присудили техническое поражение со счётом 0:3 и условно отстранили от всех международных матчей с испытательным сроком на четыре года, а Датский футбольный союз оштрафован на € 20 тыс.