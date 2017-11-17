Г. Невилл будет работать экспертом на ЧМ-2018 в России

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл приедет на чемпионат мира 2018 года в Россию. По информации The Telegraph, 42-летний англичанин будет работать экспертом.

Освещать мировое первенства Невилла пригласил телевизионный канал ITV, руководство которого осталось впечатлено его работой на Sky Sports. Вместе с Невиллом в Россию пожалуют Райан Гиггз, Иан Райт и Ли Диксон.

Ранее стало известно, что бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер примет участие в жеребьёвке финальной стадии чемпионата мира 2018 года, которая состоится 1 декабря в Москве.