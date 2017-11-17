Лавров: ЧМ-2018 подарит гостям и участникам яркие, незабываемые впечатления

Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года, который летом пройдёт в России, отметив, что у гостей и участников от мирового первенства останутся только яркие и незабываемые впечатления.

«Мы продолжаем интенсивно работать во многих областях для подготовки к первому чемпионату мира по футболу в нашей стране. Разумеется, мы воспользуемся большим опытом, накопленным в подготовке крупных спортивных мероприятий, в том числе Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которые были признаны лучшими в истории Олимпийских игр, а также Кубка конфедераций, состоявшегося в июне-июле этого года.



Наш абсолютный приоритет — обеспечить более комфортную и безопасную среду для игроков и болельщиков в России. Российские правоохранительные органы принимают все необходимые меры в этом направлении. В частности, для предотвращения террористических актов был создан межведомственный оперативный штаб для координации деятельности соответствующих органов безопасности.



Особое внимание уделяется проблеме хулиганства. Чтобы свести к минимуму риски, мы расширили сотрудничество с международными партнерами, в том числе в рамках Конвенции Совета Европы о комплексном подходе к безопасности, защите и обслуживанию футбольных матчей и других спортивных мероприятий. Предусмотренные конвенцией национальные футбольные информационные пункты имеют доступ к закрытому интернет- порталу, где размещена информация о болельщиках — нарушителях общественного порядка, «группах риска», а также содержатся другие полезные сведения.



Я убежден, что следующий чемпионат мира станет настоящим праздником и подарит участникам и гостям яркое и незабываемое впечатление», — цитирует Лаврова excelsior.com.mx.