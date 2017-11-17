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ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Моуринью считает, что сборная Англии может выиграть чемпионат мира — 2018

Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал мнение, что у сборной Англии есть потенциал, чтобы выиграть чемпионат мира в России в следующем году.

«У сборной Англии есть шанс, в их составе есть действительно классные футболисты. У них есть большой опыт игры на клубном уровне — они каждую неделю выступают в Премьер-лиге, а некоторые из них проявляют себя и в Лиге чемпионов. Я уверен, что у Англии есть большой потенциал, чтобы добиться особенного на чемпионате мира», — приводит слова Моуринью Mirror.

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Источник: Mirror Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Сборная Англии — Футбол Жозе Моуринью
Новости. Чемпионат мира 2018
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