Моуринью считает, что сборная Англии может выиграть чемпионат мира — 2018

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал мнение, что у сборной Англии есть потенциал, чтобы выиграть чемпионат мира в России в следующем году.

«У сборной Англии есть шанс, в их составе есть действительно классные футболисты. У них есть большой опыт игры на клубном уровне — они каждую неделю выступают в Премьер-лиге, а некоторые из них проявляют себя и в Лиге чемпионов. Я уверен, что у Англии есть большой потенциал, чтобы добиться особенного на чемпионате мира», — приводит слова Моуринью Mirror.