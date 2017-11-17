«Барселона» намерена предложить Месси контракт на всю жизнь

Руководство «Барселоны» во главе с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу работает над тем, чтобы предложить нападающему Лионелю Месси контракт на всю жизнь, сообщает Mundo Deportivo.

Издание отмечает, что Месси фактически продлил контракт до 2021 года и уже играет с улучшенными финансовыми условиями, притом что официального сообщения о пролонгации соглашения не было.

Вице-президент каталонского клуба Хосеп Вивес уклонился от ответа на вопрос главы профессиональной футбольной лиги Испании Хавьера Тебаса, который спросил, действительно ли Месси продлил контракт с «Барселоной». Вивес ответил, что не будет отвечать на этот вопрос.