Защитник Пепе мог стать таксистом из-за случая в 13-летнем возрасте

Бывший защитник мадридского «Реала» Пепе, перешедший прошлым летом в «Бешикташ», мог выбрать профессию таксиста из-за случая, который произошёл, когда ему было 13 лет. Об этом рассказал отец футболиста Анаэль Феррейра.

«Считаю, это был несчастный случай. Его команда проигрывала 0:1, но должна была победить, чтобы пройти дальше. Когда соперник сравнял счёт, их вратарь забрал мяч в руки и тянул время. Пепе подбежал, чтобы отобрать мяч. На помощь голкиперу пришёл другой футболист и толкнул моего сына, за что получил удар в лицо. Началась драка, а Пепе досрочно покинул поле.



Кто-то из журналистов тогда сказал, что Пепе будет навсегда исключён из футбола за подобное, и это могло оборвать карьеру моего сына. Он переживал и уже был готов к тому, чтобы стать таксистом, так как с футболом не вышло. Я пообещал ему, что куплю машину для того, чтобы он был таксистом, но надо всё равно попробовать пробиться в большой футбол. Слава богу, всё закончилось так, как есть сейчас», — цитирует Анаэля Феррейру Globo Esporte.