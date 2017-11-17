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«Спартак» отправился в Краснодар в составе 21 футболиста

Футбол

«Спартак» отправился в Краснодар на выездной матч 17-го тура РФПЛ с одноимённым клубом. В составе делегации красно-белых 21 футболист, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Это Артём Ребров, Александр Селихов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Роман Зобнин, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артём Самсонов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш и Луис Адриано.

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится 18 ноября и начнётся в 16:30 мск.

«Спартак» отправился в Краснодар в составе 21 футболиста

«Спартак» отправился в Краснодар в составе 21 футболиста

Фото: Официальный сайт «Спартака»
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
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