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«СКА-Хабаровск»: поле и трибуны стадиона имени Ленина готовы к матчу с ЦСКА

Футбол

Поле и трибуны стадиона имени Ленина в Хабаровске готовы к матчу 17-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Об этом сообщается на официальной странице «СКА-Хабаровск» в «Твиттере».

«Работы по расчистке стадиона имени Ленина подходят к своему завершению. Поле и трибуны полностью готовы к завтрашнему матчу с московским ЦСКА», — говорится в сообщении.

Матч «СКА-Хабаровск» — ЦСКА состоится 18 ноября. Начало – в 12:00 мск.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» ФК «СКА-Хабаровск».

«СКА-Хабаровск» показал, как выглядит поле на арене перед матчем с ЦСКА
Источник: Официальный сайт ФК "СКА-Хабаровск" Сообщить об ошибке
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