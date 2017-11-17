«СКА-Хабаровск»: поле и трибуны стадиона имени Ленина готовы к матчу с ЦСКА

Поле и трибуны стадиона имени Ленина в Хабаровске готовы к матчу 17-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Об этом сообщается на официальной странице «СКА-Хабаровск» в «Твиттере».

«Работы по расчистке стадиона имени Ленина подходят к своему завершению. Поле и трибуны полностью готовы к завтрашнему матчу с московским ЦСКА», — говорится в сообщении.

Матч «СКА-Хабаровск» — ЦСКА состоится 18 ноября. Начало – в 12:00 мск.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» ФК «СКА-Хабаровск».