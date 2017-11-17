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«Золотой» состав «Зенита» проведёт автограф-сессию на стадионе «Санкт-Петербург»

Футбол

19 ноября, перед началом матча 17-го тура РФПЛ «Зенит» — «Тосно», представители «золотого» состава «Зенита» 2007 года впервые за 10 лет соберутся вместе и встретятся с болельщиками на стадионе «Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Планируется, что на матч приедут: Камил Чонтофальски, Вячеслав Малафеев, Михаил Кержаков, Юрий Лебедев, Александр Анюков, Ивица Крижанац, Александр Горшков, Константин Зырянов, Владислав Радимов, Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, Радек Ширл, Фатих Текке и Павел Погребняк.

Начиная с 16:00 чемпионы-2007 вспомнят о ярких моментах победного сезона. С 16:30 до 17:50 игроки проведут автограф-сессию для гостей стадиона. В 18:00 начнётся парад легенд — «золотой» состав совершит круг почёта на поле арены.

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Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Александр Анюков Александр Горшков Анатолий Тимощук Андрей Аршавин Владислав Радимов Вячеслав Малафеев Ивица Крижанац Камил Чонтофальски Константин Зырянов Михаил Кержаков Павел Погребняк Радек Ширл Фатих Текке Юрий Лебедев
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