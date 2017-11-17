«Золотой» состав «Зенита» проведёт автограф-сессию на стадионе «Санкт-Петербург»

19 ноября, перед началом матча 17-го тура РФПЛ «Зенит» — «Тосно», представители «золотого» состава «Зенита» 2007 года впервые за 10 лет соберутся вместе и встретятся с болельщиками на стадионе «Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Планируется, что на матч приедут: Камил Чонтофальски, Вячеслав Малафеев, Михаил Кержаков, Юрий Лебедев, Александр Анюков, Ивица Крижанац, Александр Горшков, Константин Зырянов, Владислав Радимов, Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, Радек Ширл, Фатих Текке и Павел Погребняк.

Начиная с 16:00 чемпионы-2007 вспомнят о ярких моментах победного сезона. С 16:30 до 17:50 игроки проведут автограф-сессию для гостей стадиона. В 18:00 начнётся парад легенд — «золотой» состав совершит круг почёта на поле арены.