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Статус турнира окончен
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Лунёв: благодарю всех людей, которым моя персона оказалась небезразличной

Футбол

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв, который был выписан из больницы, поблагодарил всех за оказанную ему поддержку.

Лунёв получил травму головы в концовке товарищеского матча между Россией и Испанией (3:3). Он серьёзно пострадал после столкновения с нападающим сборной Испании Родриго. Форвард выскочил один на один с Лунёвым, но далеко отпустил от себя мяч и бросился в стык, в результате чего ударил ногой в голову голкиперу. Лунёву, у которого пошла кровь, перевязали голову, поле он покинул на электрокаре и был немедленно доставлен в больницу.

«Привет всем! Хочу выразить слова благодарности всем, кто оказывал поддержку. Всем людям, которым моя персона оказалась небезразличной. Спасибо за тёплые слова и пожелания. Сейчас всё хорошо, я нахожусь дома. Будем надеяться, что скоро вернусь в строй», — приводит слова Лунёва официальный «твиттер» национальной команды.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в официальном «твиттере» сборной России.

Лунёв выписан из больницы
Источник: Официальный "Твиттер" сборной России по футболу Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Зенит Андрей Лунёв Травмы — футбол
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