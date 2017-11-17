В Перу газета в честь выхода на ЧМ-2018 выпустила первую полосу на русском языке

Перуанское издание Peru21 в честь выхода национальной команды на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России, выпустила первую полосу на русском языке.

На обложке газеты написано на русском языке: «Мы едем в Россию» и «Возвращаемся на чемпионат мира 36 лет спустя».

Сборная Перу добыла путёвку в финальную часть турнира в стыковых матчах против команды Новой Зеландии, сыграв на выезде вничью (0:0) и победив дома — 2:0. Перуанцы стали последними участниками чемпионата мира — 2018.

Фотографию первой полосы издания можно посмотреть в «твиттере» Diario Perú21‏.