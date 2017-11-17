Черчесов: договорились с Лунёвым, что он не будет форсировать восстановление

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал травму голкипера «Зенита» Андрея Лунёва, который получил травму в товарищеском матче с Испанией (3:3). Он серьёзно пострадал после столкновения с нападающим сборной Испании Родриго. Форвард выскочил один на один с Лунёвым, но далеко отпустил от себя мяч и бросился в стык, в результате чего ударил ногой в голову голкиперу. Лунёву, у которого пошла кровь, перевязали голову, поле он покинул на электрокаре и вскоре был немедленно доставлен в больницу.

«Есть подсознание, которое всё время подсказывает, что надо делать. Это был чисто футбольный момент. Если спросить нападающего, думаю, он не специально сделал это. Другое дело, что в следующий раз он сыграет аккуратнее. Есть джентльменский набор для нападающих. В ситуации 50 на 50 нужно перепрыгивать через вратаря.

Родриго пришёл в раздевалку обескураженным, расстроенным и неловко себя чувствовал. Но мы приняли его. Он переговорил с Лунёвым, а мы поблагодарили его, хотя момент был не самый приятный.

Говорил с мамой Андрея, потом с ним. Чувствует он себя хорошо. В данной ситуации это лучшее, что могло случиться. Сотрясение небольшое, но глубокое рассечение. Мы договорились, чтобы он не форсировал, несколько дней отлежался. Лучше сделать паузу на день больше, чем на секунду раньше начать», — рассказал Черчесов в беседе с пресс-службой РФС.