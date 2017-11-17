Кейн: чтобы выиграть чемпионат, «Тоттенхэм» должен побеждать и дома, и на выезде

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн в преддверии выездного матча 12-го тура АПЛ с «Арсеналом» оценил шансы команды на чемпионство.

«Для «Тоттенхэма» важно начать обыгрывать топ-клубы, не только «Арсенал», но и команды первой шестёрки. В последние годы мы очень хорошо играем дома, но нужно так же действовать в гостях. Если мы хотим бороться за титул и выиграть чемпионат, нужно побеждать и найти способ сделать это», — цитирует Кейна The Sun.

В текущем сезоне «Тоттенхэм» в 5 выездных матчах одержал 4 победы и 1 раз уступил. Встреча между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» состоится 18 ноября. Начало – в 15:30 мск.