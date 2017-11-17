Павлюченко: прошу прощения у болельщиков за пустую шумиху в прессе вокруг меня

Нападающий Роман Павлюченко, который прекратил сотрудничество с московским «Араратом» по обоюдному согласию, извинился перед болельщиками за ситуацию, которая сложилась вокруг него. Ранее в СМИ сообщалось, что в команде недовольны тем, что форвард покинул расположение клуба и раньше срока отправился в отпуск.

«Руководство клуба и я приняли решение о расторжении моего контракта по обоюдному согласию. Хочу попросить прощения у болельщиков, партнёров по команде и всех, кто создал и имеет отношение к «Арарату», за ту пустую шумиху в прессе, которая развернулась вокруг меня в последние дни. Всё произошедшее возникло из-за банального недопонимания. Сейчас все спорные вопросы улажены и никаких проблем между мной и клубом больше нет. Мы расстаемся добрыми друзьями.



Время в «Арарате» было особенным и необыкновенным. Было приятно ощущать себя частью столь большого и амбициозного проекта. Уверен, скоро «Арарат» добьётся больших спортивных вершин, а я всегда буду поддерживать и переживать за эту яркую команду», — цитирует форварда пресс-служба клуба.