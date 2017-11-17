Аршавин включён в символическую сборную чемпионата Казахстана

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», включён в символическую сборную чемпионата Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте казахстанской Премьер-лиги. Состав из 22 футболистов определяли главные тренеры команд КПЛ. Полученные данные были проанализированы, суммированы и в итоге объединены в команду, которая представлена ниже.
Вратари:
1. Давид Лория, «Иртыш»
2. Ненад Эрич, «Астана»
Правые центральные защитники:
1. Марин Аничич, «Астана»
2. Сезар Арзо, «Кайрат»
Левые центральные защитники:
1. Юрий Логвиненко, «Астана»
2. Пабло Фонтанелло, «Ордабасы»
Правые защитники:
1. Игорь Шитов, «Астана»
2. Абзал Бейсебеков, «Астана»
Левые защитники:
1. Дмитрий Шомко, «Астана»
2. Гафуржан Суюмбаев, «Кайрат»
Центральные полузащитники:
1. Иван Маевский, «Астана»
2. Исламбек Куат, «Кайрат»
Правые полузащитники:
1. Патрик Твумаси, «Астана»
2. Исаэль, «Кайрат»
Левые полузащитники:
1. Андрей Аршавин, «Кайрат»
2. Карлос Фонсека, «Иртыш»
Атакующие полузащитники:
1. Бауыржан Исламхан, «Кайрат»
2. Серикжан Мужиков, «Астана»
Нападающие:
1. Жерар Гоу
2. Джуниор Кабананга
3. Алексей Щеткин
4. Танат Нусербаев.
Напомним, что Аршавин также вошёл в топ-5 лучших футболистов сезона в Казахстане.