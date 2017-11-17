Аршавин включён в символическую сборную чемпионата Казахстана

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», включён в символическую сборную чемпионата Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте казахстанской Премьер-лиги. Состав из 22 футболистов определяли главные тренеры команд КПЛ. Полученные данные были проанализированы, суммированы и в итоге объединены в команду, которая представлена ниже.

Вратари:

1. Давид Лория, «Иртыш»

2. Ненад Эрич, «Астана»

Правые центральные защитники:

1. Марин Аничич, «Астана»

2. Сезар Арзо, «Кайрат»

Левые центральные защитники:

1. Юрий Логвиненко, «Астана»

2. Пабло Фонтанелло, «Ордабасы»

Правые защитники:

1. Игорь Шитов, «Астана»

2. Абзал Бейсебеков, «Астана»

Левые защитники:

1. Дмитрий Шомко, «Астана»

2. Гафуржан Суюмбаев, «Кайрат»

Центральные полузащитники:

1. Иван Маевский, «Астана»

2. Исламбек Куат, «Кайрат»

Правые полузащитники:

1. Патрик Твумаси, «Астана»

2. Исаэль, «Кайрат»

Левые полузащитники:

1. Андрей Аршавин, «Кайрат»

2. Карлос Фонсека, «Иртыш»

Атакующие полузащитники:

1. Бауыржан Исламхан, «Кайрат»

2. Серикжан Мужиков, «Астана»

Нападающие:

1. Жерар Гоу

2. Джуниор Кабананга

3. Алексей Щеткин

4. Танат Нусербаев.

Напомним, что Аршавин также вошёл в топ-5 лучших футболистов сезона в Казахстане.