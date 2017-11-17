Гендиректор «Кубани»: отдельные игроки в клубе скатились к откровенному шантажу

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал сложившуюся в краснодарской команде ситуацию. Ранее сообщалось, что 15 футболистов основного состава «Кубани» бойкотируют матч 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Тюменью» в случае непогашения долгов.



«Мы с недоумением и даже возмущением восприняли сложившуюся ситуацию. Дело в том, что в футбольном клубе «Кубань» активно идёт погашение долгов, составлен график выплат, который был согласован с футболистами, и в течение четырёх месяцев – с июля по октябрь текущего года – футболистам было выплачено по восемь окладов. На данный момент задолженность перед игроками составляет порядка двух месяцев, и следующий этап погашения назначен на 24 ноября. Игроки знали об этом, однако группа из восьми футболистов на командном собрании в ультимативной форме заявила, что не выйдет на ближайшую игру, если все задолженности не будут погашены до 17 ноября. Впоследствии количество этих игроков сократилось до шести. В клубе данное заявление восприняли как шантаж.



Своё решение эти футболисты мотивировали боязнью повторения прошлогодней ситуации, когда команда ушла в отпуск с имеющимися задолженностями по зарплате. Однако сегодняшняя ситуация в корне отличается от той, что была год назад: у нас есть «дорожная карта» действий, составлен график погашения, он выполняется, и руководство клуба прикладывает все усилия к тому, чтобы наконец разобраться с грузом долгов.



К сожалению, мы не волшебники и ограничены периодичностью финансовых поступлений в клуб, но, повторю, всё, о чем мы договаривались с игроками в плане погашения долгов, выполнялось и будет выполняться впредь. В этой ситуации особенно досадно, что отдельные футболисты поставили свои личные цели выше командных и скатились к откровенному шантажу. Для нас такая позиция неприемлема, и очевидно, что, если она не изменится, мы будем расставаться с этими игроками. При этом мы благодарны тем футболистам, которые продолжают выполнять достигнутые договорённости и настроены на достижение максимального результата в ближайших матчах», — сказал Крапивка «Чемпионату».

Группа игроков «Кубани» бойкотирует матч с «Тюменью» в случае непогашения долгов