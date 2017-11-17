ЦСКА в составе 20 человек вылетел на игру против «СКА-Хабаровск»

Сегодня в 13:10 из аэропорта Внуково ЦСКА вылетел в Хабаровск, где 18 ноября проведёт матч 17-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

На игру красно-синие отправились в следующем составе:



Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.



Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Виктор Васин.



Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров.



Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.



Полузащитник Хетаг Хосонов, пропускающий матч основных составов из-за дисквалификации, отправился в Хабаровск в составе молодёжной команды.