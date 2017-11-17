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ЦСКА в составе 20 человек вылетел на игру против «СКА-Хабаровск»

Футбол

Сегодня в 13:10 из аэропорта Внуково ЦСКА вылетел в Хабаровск, где 18 ноября проведёт матч 17-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

На игру красно-синие отправились в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Виктор Васин.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров.

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.

Полузащитник Хетаг Хосонов, пропускающий матч основных составов из-за дисквалификации, отправился в Хабаровск в составе молодёжной команды.

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Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
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