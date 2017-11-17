Слуцкий: стараюсь вернуть доверие каждого игрока «Халл Сити»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 17-го тура Чемпионшипа с «Ипсвич Таун», отметив, что старается вернуть доверие каждого игрока своего клуба.

«Во время международного перерыва пришлось понервничать. Переживал за каждого игрока в сборной. Я смотрел матчи, скрестив пальцы. Но с другой стороны, хорошо, когда в команде есть «сборники». Во время перерыва упорно тренировались, провели закрытый контрольный матч против «Брэдфорда».

Нам не хватает уверенности, но мы играем вместе всего лишь три месяца. Создаём много моментов, но не везёт. Пропустили много голов в концовке матчей.

После трёх поражений настроение плохое. Я всегда думаю о сложившейся ситуации. Игроки хорошо работают, а я стараюсь вернуть доверие каждого футболиста. Надеюсь, что мы исправим ситуацию. Никогда не сдадимся.

Многие люди поддерживают меня с момента моего прихода. У меня состоялась встреча с ветеранами клуба, и они похвалили меня, хотя я этого не заслуживаю. Но это дополнительная мотивация, энергия для работы. Это увеличивает моё желание.

Нам будет противостоять серьёзный соперник. Для «Халл Сити» — это испытание. Если не будем бороться, то не выиграем. Но у меня есть позитивные ощущения», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Халл Сити».

Матч «Халл Сити» — «Ипсвич Таун» состоится 18 ноября. Начало – в 18:00 мск.