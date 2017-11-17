Анчелотти требует реформ в Федерации футбола Италии

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти, который является основным кандидатом на место ушедшего с поста наставника сборной Италии Джампьеро Вентуры, требует, чтобы в Федерации футбола Италии произошли реформы, прежде чем он даст свой ответ, сообщает La Gazetta dello Sport.

Отмечается, что только серьёзный проект может привлечь Анчелотти, который в настоящее время проживает в Канаде и не горит желаем возвращаться в Европу.

Ранее глава итальянской федерации Карло Тавеккио высказал мнение, что Анчелотти может иметь такое же влияние на игроков, как Антонио Конте, под руководством которого итальянцы вышли на чемпионат Европы 2016 года.