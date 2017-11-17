Анчелотти требует реформ в Федерации футбола Италии

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти, который является основным кандидатом на место ушедшего с поста наставника сборной Италии Джампьеро Вентуры, требует, чтобы в Федерации футбола Италии произошли реформы, прежде чем он даст свой ответ, сообщает La Gazetta dello Sport.
Отмечается, что только серьёзный проект может привлечь Анчелотти, который в настоящее время проживает в Канаде и не горит желаем возвращаться в Европу.
Ранее глава итальянской федерации Карло Тавеккио высказал мнение, что Анчелотти может иметь такое же влияние на игроков, как Антонио Конте, под руководством которого итальянцы вышли на чемпионат Европы 2016 года.
СМИ: Федерация футбола Италии начала переговоры с Анчелотти