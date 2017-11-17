РФС запретил «Тосно» регистрировать новых футболистов

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза запретила «Тосно» регистрировать новых футболистов. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Запрет будет снят в случае, если «Тосно» погасит задолженность после расторжения контракта и выплатит проценты за задержку выплаты экс-футболисту клуба Константину Гарбузу, который выступал за команду из Ленинградской области с 2016 по 2017 год. В настоящее время 29-летний футболист играет за «Енисей».

«Тосно» после 16 туров занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги.