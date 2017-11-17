Гвардиола признан лучшим тренером Премьер-лиги по итогам октября

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам октября. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Испанский специалист выиграл эту награду второй месяц подряд, опередив Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»), Арсена Венгера («Арсенал») и Шона Дайча («Бёрнли»). В октябре «Манчестер Сити» выиграл все три матча, забив 13 голов и пропустив 5.

После 11 туров «Манчестер Сити», набрав 31 очко, лидирует в АПЛ. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

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