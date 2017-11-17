Зане признан лучшим игроком Премьер-лиги в октябре

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам октября. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В прошлом месяце немецкий полузащитник принял участие в трёх матчах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Напомним, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером АПЛ по итогам октября.

На награду лучшему футболисту октября в АПЛ также претендовали Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Начо Монреаль («Арсенал»), Уилфрид Заха («Кристал Пэлас»), Гленн Мюррей («Брайтон энд Хоув Альбион») и Ник Поуп («Бёрнли»).