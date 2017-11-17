Нападающий «Уикома» Акинфенва вошёл в Книгу рекордов Гиннесса

Нападающий «Уиком Уондерерс» Адебайо Акинфенва, являющийся одним из самых тяжёлых футболистов в мире, вошёл в Книгу рекордов Гиннесса. 35-летний игрок зарегистрирован как первый в мире футболист, который уже шесть лет кряду лет подряд признаётся самым сильным игроком в футбольном симуляторе FIFA.

«Я установил рекорд Гиннесса, являясь единственным игроком, которого называли самым сильным футболистом мира в FIFA за последние шесть лет», — написал Акинфенва в «Инстаграме».

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Адебайо Акинфенвы.