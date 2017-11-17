Варан: Зидан – полубог для моего поколения во Франции

Защитник «Реала» Рафаэль Варан рассказал, что во Франции главного тренера мадридцев Зинедина Зидана считают «полубогом».

«Зидан — полубог для моего поколения во Франции. Нет слов, чтобы это описать, но играть под его руководством – честь для меня», — рассказал Варан в интервью GQ.

Под руководством Зинедина Зидана «Реал» выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, дважды Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира. 45-летний специалист был признан лучшим тренером 2017 года по версии ФИФА.