Вратарь «Валенсии» Нето жалеет, что в 2015 году перешёл в «Ювентус»

Вратарь «Валенсии» Норберто Нето признался, что сожалеет о решении перейти из «Фиорентины» в «Ювентус». Бразилец перебрался в туринский клуб в 2015 году, но, не имея регулярной игровой практики, перешёл в «Валенсию» летом нынешнего года.



«Для меня это было два важных года. Конечно же, не был доволен своим положением, потому что почти не играл. Любому важно чувствовать, что в команде существует конкуренция и шанс играть. В „Ювентусе“ у меня не вышло. Я не чувствовал доверия команды, потерял всякое желание стараться, поэтому решил покинуть команду и доказать, чего я стою.



Буффон является примером для каждого в раздевалке, я не пытался его подсидеть, но делал всё, чтобы доказать состоятельность. „Фиорентина“ же останется в моём сердце. Возможно, если бы я остался в „Фиорентине“, то всё могло бы пойти иначе, но я считаю себя профессионалом», — цитирует вратаря Fox Sports.

Нето: конкуренция меня не пугает — в «Ювентусе» моим напарником был Буффон