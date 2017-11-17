«Арсенал» обыграл «Рубин» в молодёжном первенстве, уступая в два мяча

Завершился очередной матч 17-го тура российского молодёжного первенства. Тульский «Арсенал» принимал «Рубин». В первом круге казанцы выиграли – 2:1, но уступили в сегодняшней встрече.

Уже к 22-й минуте «Рубин» вёл в два мяча. По разу в составе гостей отличились Реза Шекари и Даниил Макеев. Несмотря на резвое начало, казанцы ещё до перерыва дважды пропустили.

На 29-й минуте отличился Асланбек Сикоев, а на 35-й минуте забил Аркадий Лобзин. Он же вывел «Арсенал» вперёд в начале второй половины – 3:2. Четвёртый мяч «канониров» на 69-й минуте забил Ярослав Ивакин – 4:2

Несмотря на победу, «Арсенал» остался на 14-й строчке, а «Рубин» расположился на 4-й позиции. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».