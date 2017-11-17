Экс-скаут «Зенита»: не будь в «Зените» Паредеса, Дриусси уехал бы в «Спартак»

Экс-скаут «Зенита» Антон Евменов в интервью Sports.ru оценил трансферную политику петербургского клуба после своего ухода, а также рассказал, что, не перейди Леандро Паредес в «Зенит», партнёр по команде Себастьян Дриусси уехал бы в «Спартак».

«Я бы оценил работу «Зенита» этим летом как образцово-показательную. Особенно по части аргентинцев – это прям стратегия. Если бы не было Паредеса, Дриусси – вот тебе инсайд – уехал бы в «Спартак». Если бы не было их двоих, не поехал бы Маммана. Имея этих троих, покупаешь Краневиттера – из далеко не последней команды, из «Атлетико» (Мадрид). Дальше Ригони.



Главная причина – появились деньги. Но их можно по-разному потратить. Сейчас их тратят грамотно. Теоретически и мы могли их потратить. Но к одной из своих немногочисленных заслуг в «Зените» я отношу как раз то, что мы относительно немного потратили. Но это совсем слабое оправдание», — рассказал Евменов.

Также скаут поделился мнением о том, что мешает российскому футболу развиваться.

«Слушай, ну российский футбол вполне себе развивается. С таким количеством денег, которые там крутятся, просто невозможно не развиваться. Другое дело, что слишком большое разделение на богатые клубы и бедные. Разница в бюджете между лидером и командой, которая борется за выживание, в 10 раз. А основная проблема в том, что разница непосредственно на поле не такая существенная. Либо в условном «Амкаре» гении работают, либо в топ-клубах что-то происходит не так.



И ещё, у нас клубы соперничают не только на поле, но и в кабинетах. Хотя продукт они создают один, и нет никакого смысла подставлять друг друга вне поля. Потом самим же всё это и вернётся.



Многие клубы работают без какой-либо долгосрочной стратегии. Основная задача – дожить до следующего сезона. Опять-таки, сила лиги определяется не пятью-шестью командами-лидерами, а пятью-шестью командами, которые замыкают таблицу. Потому что каждая команда-лидер, соответственно, играет по 10-12 матчей, где футбола не очень много. И после каждого такого матча ещё одну игру пытается понять, что произошло», — подытожил Евменов.