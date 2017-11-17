РФПЛ: матч «СКА-Хабаровск» — ЦСКА состоится в Хабаровске

Российская футбольной Премьер-Лига сообщила, что матч 17-го тура российской Премьер-Лиги между «СКА-Хабаровск» и ЦСКА состоится в соответствии с ранее утверждённым расписанием игр. Игра запланирована на 18 ноября, начало встречи — в 12:00 мск.

«РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матча. По прогнозам на 18 ноября, температурная норма не будет превышена. В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении встречи примет судья», — говорится на официальном сайте лиги.