«Тоттенхэм» привлёк к тренировке восемь 16-летних футболистов

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино принял решение задействовать на одной из тренировок вместе с основным составом целый ряд футболистов из молодёжной академии.



«В среду в занятии приняли участие восемь 16-летних футболистов. Когда только я пришёл в команду, то можно было назвать сумасшествием, если кто-то из 17-18-летних тренировался с основой. Теперь сразу восемь 16-летних футболистов занимались с первой командой — это потрясающе. Они далеки от первой команды, но для этих это великолепный опыт. Нужно время, чтобы сосредоточиться и помочь им достичь высокого уровня», — цитирует The Sun Почеттино.

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