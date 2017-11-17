Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Тоттенхэм» привлёк к тренировке восемь 16-летних футболистов

Футбол

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино принял решение задействовать на одной из тренировок вместе с основным составом целый ряд футболистов из молодёжной академии.

«В среду в занятии приняли участие восемь 16-летних футболистов. Когда только я пришёл в команду, то можно было назвать сумасшествием, если кто-то из 17-18-летних тренировался с основой. Теперь сразу восемь 16-летних футболистов занимались с первой командой — это потрясающе. Они далеки от первой команды, но для этих это великолепный опыт. Нужно время, чтобы сосредоточиться и помочь им достичь высокого уровня», — цитирует The Sun Почеттино.

Почеттино: в дерби «Тоттенхэма» и «Арсенала» фаворита нет
Источник: The Sun Сообщить об ошибке
Теги
Тоттенхэм Хотспур Маурисио Почеттино
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент