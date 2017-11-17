Давид Луис будет включён в заявку «Челси» на матч с «Вест Бромвичем»

Защитник «Челси» Давид Луис сможет помочь своей команде в матче 12-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион». Футболист пропустил игру 11-го тура с «Манчестер Юнайтед» (0:1), что вызвало немало разговоров. Сообщалось, что Конте якобы наказал бразильца за дружбу с Диего Костой.

На пресс-конференции в преддверии очередного матча в АПЛ главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что в субботу Луис будет в заявке. При этом Дэниел Дринкуотер, который только приступил к тренировкам, игру пропустит.

Матч «Вест Бромвич Альбион» — «Челси» состоится 18 ноября. Начало – в 18:00 мск.