Футболисты «МЮ» Ибрагимович, Погба и Рохо могут сыграть с «Ньюкаслом»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, Поль Погба и Маркос Рохо могут принять участие в предстоящем домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед». Об этом пресс-службе клуба сообщил главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

Ибрагимович не выходил на поле с конца прошлого сезона, когда получил тяжёлую травму. Погба пропустил последние 12 матчей «МЮ» в результате травмы подколенного сухожилия, полученной в середине сентября. Рохо выбыл из строя в апреле, получив повреждение связок колена в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» состоится 18 ноября.