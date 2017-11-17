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Футболисты «МЮ» Ибрагимович, Погба и Рохо могут сыграть с «Ньюкаслом»

Футбол

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, Поль Погба и Маркос Рохо могут принять участие в предстоящем домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед». Об этом пресс-службе клуба сообщил главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

Ибрагимович не выходил на поле с конца прошлого сезона, когда получил тяжёлую травму. Погба пропустил последние 12 матчей «МЮ» в результате травмы подколенного сухожилия, полученной в середине сентября. Рохо выбыл из строя в апреле, получив повреждение связок колена в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» состоится 18 ноября.

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Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед" Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Ньюкасл Юнайтед Жозе Моуринью Златан Ибрагимович Маркос Рохо Поль Погба
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