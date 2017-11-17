Гвардиола: Агуэро готов сыграть против «Лестера», участие Делфа под вопросом

Нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро будет готов помочь своей команде в матче 12-го тура АПЛ с «Лестер Сити». Накануне такое предположение высказали английские СМИ, а сегодня информацию на пресс-конференции подтвердил главный тренер Хосеп Гвардиола. В то же время участие полузащитника Фабиана Делфа под вопросом.

«Агуэро в Манчестере уже два дня, и, по оценке врача, с ним всё в порядке. Он готов играть. Не знаю, сможет ли Делф играть завтра: он пропустил две тренировки. Надеюсь, он скоро восстановится — он нужен нам. Мангала или, возможно, Компани заменят Отаменди. Кайл также может занять его место.

Что касается выступления команды, футбол всегда требует большего, нам есть над чем работать. Да, мы выиграли ряд матчей, но впереди декабрь – трудный месяц для всех команд», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».

Матч «Лестер Сити» — «Манчестер Сити» состоится 18 ноября. Начало – в 18:00 мск.