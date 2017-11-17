Зидан — о возможности перехода Неймара в «Реал»: кто знает, что будет?

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, комментируя возможность перехода в мадридский клуб нападающего «ПСЖ» Неймара, дал понять, что в будущем может произойти всё что угодно.

«Неймар — очень хороший футболист, это правда. У меня есть лучшие игроки здесь, в этом клубе, и то же самое касается раздевалки. Я могу только работать и фокусировать внимание на игроках, которые выступают здесь. Что касается будущего — кто знает?» — приводит слова Зидана интернет-издание Goal.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери заявил, что 25-летний бразилец останется в парижском клубе, несмотря на разные слухи.